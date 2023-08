Französisches Kino nah am Saarland Filmkulisse Grand Est: In diesen Städten, Stadien und Cafés werden Filme gedreht

Kinofans, die auch gerne die französische Nachbarregion Grand Est erkunden, können sich auf das Filmjahr 2024 freuen. Dann kommen gleich mehrere französische Produktionen ins Kino, die zu Teilen in der Nähe zum Saarland entstanden sind. Denn in diesem Sommer und Herbst wird in Lothringen, Elsass und der Champagne gleich für mehrere Produktionen gedreht.