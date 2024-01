Erbe der Bergbau-Ära Architektonischer Sonderfall in Stiring-Wendel: der Förderturm, der niemals Kohle ausspuckte

Mitten in Stiring-Wendel, in der Rue de l’ingénieur Kind, inmitten eines Wohngebiets aus den 1970er Jahren, steht ein Überrest des Bergbaus, den man dort nicht erwarten würde. Es handelt sich dabei um einen Malakow-Förderturm des Schachts Sainte-Marthe aus dem Jahr 1852. „Er ist nicht nur das älteste Gebäude der Gemeinde, er ist einer von nur zwei gemauerten Fördertürmen in Frankreich. Und er ist der älteste in ganz Lothringen“, erklärt Audrey Escoin, Mitarbeiterin der Bibliothek von Stiring-Wendel, die sich mit der Geschichte des Orts gut auskennt.