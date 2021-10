Serie Grenzerfahrungen : Wie der kleine Grenzverkehr wegen Corona zum Politikum wurde

Zu Besuch bei Moselle-Präsident Patrick Weiten (rechts) bezeichnete Saar-Ministerpräsident Tobias Hans die Grenzschließung als ein „Akt der Hilflosigkeit“. Foto: Staatskanzlei/Laura van Haaren

Metz Die Union Stiftung blickt in einem Buch auf die pandemiebedingte Grenzschließung zurück und darauf, was dies mit dem deutsch-französischen Verhältnis machte. Auch die SZ steuerte einen Beitrag bei, den wir in drei Auszügen veröffentlichen. Teil 2: Die politische Spannung.