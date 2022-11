Sonnenstrom aus Petite-Rosselle : Deutsch-französischer Solarpark liefert Strom für knapp 3000 Haushalte

Der Solarpark „St. Charles“ in Petite-Rosselle ist in Betrieb: David Lindemann, Bevollmächtigter für Europaangelegenheiten, Andreas Hoffmann, CEO der Greencells Gruppe, und Bürgermeister Éric Federspiel (v.l.) bei der Eröffnung. Foto: Sophia Schülke

Petite-Rosselle/Saarbrücken Keine Sonne, aber gut gelaunte Gäste von beiderseits der Grenze: An diesem Mittwoch ging mit dem Solarpark „St. Charles“ im französischen Petite-Rosselle ein grenzüberschreitendes Energieprojekt ans Netz – das modellhaft für die Grenzregion sein könnte und bereits auf Fortsetzung deutet.

Rund acht Megawatt Strom soll der neue Solarpark „St. Charles“ im französischen Petite-Rosselle im Jahr produzieren und damit knapp 3000 Haushalte mit Energie versorgen. Der Park nahe der Grenze zum Saarland wurde an diesem Mittwoch in Betrieb genommen. Er entstand in einer ehemaligen Abraumsenke in der Nähe des Kohleschachtes „St. Charles“ in Petite-Rosselle, das Gelände wurde Ende der 80er Jahre stillgelegt.