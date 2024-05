„Das Beste aus beiden Ländern“ So denkt Preisträger Mathéo Tonnelier-Jacob über grenzüberschreitende Ausbildung

Ganz so geheuer ist ihm die Aufmerksamkeit noch nicht, die ihm zugeteilt wird. Am kommenden Freitag wird Mathéo Tonnelier-Jacob wieder im Mittelpunkt stehen. Philippe Carrara, Schulleiter des Lycée Ernest Cuvellette in Freyming-Merlebach organisiert einen Umtrunk, um Mathéos Erfolg zu feiern – und dadurch noch mehr Schüler zu ermutigen, den gleichen Weg einzuschlagen. Im vergangenen Herbst ist der 16-Jährige anlässlich des zehnten deutsch-französischen Tages der Berufsausbildung in Paris mit dem Preis „Beruf und Zukunft“ in der Kategorie Auszubildender ausgezeichnet worden. Seine Schulausbildung absolviert Mathéo in Freyming-Merlebach, sein Ausbildungsbetrieb befindet sich allerdings in Saarbrücken. In der Firma Heinrich Klima Kälte Manufaktur wird er zur Fachkraft im Bereich Kälte- und Klimatechnik ausgebildet.