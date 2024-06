Meinung zur Parlamentswahl in Frankreich Für die grenzüberschreitende Kooperation wird es nach der Wahl schwieriger

Wer wird am 7. Juli zum nächsten französischen Premierminister ernannt? Darauf würde ich nicht wetten wollen, denn die politische Lage bei unseren Nachbarn ist zurzeit alles andere als übersichtlich. Fest steht, dass die rechtsextreme Partei RN in allen Umfragen vorne liegt und es auch schon im Juni bei der Europawahl tat. Die meisten ihrer Kandidaten werden es in die Stichwahl schaffen. Unklar ist aber wie sich dann sowohl die Wähler als auch die Kandidaten verhalten werden, die es nicht in die zweite Runde geschafft haben: Enthaltung, Allianzen, Wahlempfehlung – vieles ist möglich, muss aber nicht eintreten.