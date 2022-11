Engagement wird verlängert : Duale Ausbildung in Deutschland und Frankreich hat sich weiterentwickelt

Saarbrücken/Paris/Berlin Fünf deutsch-französische Akteure der beruflichen Bildung, darunter das Deutsch-Französische Jugendwerk, erneuern ihr Engagement für die duale Ausbildung. Diese bietet jungen Menschen beiderseits der Grenze berufliche Möglichkeiten. In Frankreich ist die Arbeitslosenquote junger Menschen höher als in Deutschland.

Frankreich und Deutschland zeichnen sich durch eine „wesentliche Weiterentwicklung“ der Lehrlingsausbildung und der dualen Ausbildung aus, teilten die fünf Partner in einer gemeinsamen Erklärung mit. Frankreich hat 2021 zum ersten Mal die Marke von 700 000 Jugendlichen mit Ausbildungsvertrag überschritten, in Deutschland liegt der Anteil der Auszubildenden bei den Jugendlichen, die die Sekundarstufe besuchen, bei etwa 50 Prozent – während er in Frankreich nach Angaben der französischen Arbeitsagentur bei 20 Prozent liegt.

Arbeitslosenquote junger Menschen in Frankreich höher als in Deutschland

Die Beschäftigungsquote junger Menschen liegt in den Ländern, in denen die Lehrlingsausbildung stärker verbreitet ist, deutlich höher, während die Jugendarbeitslosigkeit in Europa nach wie vor hoch ist: Die Arbeitslosenquote junger Menschen unter 25 Jahren in der EU lag laut Eurostat im April 2022 bei durchschnittlich 14 Prozent, wobei es große Unterschiede gab – 35 Prozent in Griechenland, 18,9 Prozent in Frankreich und 6,9 Prozent in Deutschland.