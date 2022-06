Tipps für Deutsch, Luxemburgisch, Englisch und Französisch : Département Moselle startet neue Plattform, um Sprachen zu lernen

Metz Mehrsprachigkeit istvon großem Vorteil, wenn man in der Großregion lebt und arbeitet. Im Internet gibt es nun neue Tipps und Tricks wie deren Bewohner ihre Sprachkenntnisse aufpolieren oder eine neue Sprache lernen können.

Mit einem neuen Internetportal will das Département Moselle seine Bewohner dazu ermutigen, Fremdsprachen zu erlernen oder auch die eigenen Sprachkenntnisse zu verbessern. Das französischsprachige Portal www.mosellelangues.eu bündelt eine Vielzahl von Ressourcen zum Erlernen der wichtigsten Sprachen der Großregion: Deutsch, Luxemburgisch, Englisch und Französisch. Das frei zugängliche Portal richtet sich insbesondere an berufstätige oder arbeitssuchende Erwachsene, an Jugendliche ab 16 Jahren, Studierende sowie an Unternehmen, Privatpersonen und auch Senioren. Es will die verschiedenen Wege, eine Fremdsprache zu lernen, aufzeigen, und den Nutzern auf ihrem persönlichen Lernweg Begleitung und Orientierung bieten, heißt es auf dem Portal. Anliegen ist es, die Menschen dazu zu bringen, die Chancen des grenzüberschreitenden Arbeitsmarkts zu nutzen.

Auch Deutschen, die unabhängig vom Wohnort ihr Französisch verbessern wollen, bietet das einsprachig gehaltene Portal viele nützliche Hinweise. In mehreren Rubriken behandelt das Portal zu jeder Sprache die wesentlichen Aspekte des Lernens. In der Rubrik „Je m’évalue (Ich stufe mich ein)“ kann man etwa in kostenlosen Multiple-Choice-Tests die eigenen Kenntnisse prüfen und einstufen und Infos zu den Zertifizierungen und den im Département zugelassenen Bildungseinrichtungen erhalten. Die Rubrik „Je me forme (Ich bilde mich weiter)“ bietet Informationen zu verschiedenen Methoden wie Präsenz- oder Online-Unterricht, zu Kursen in der Region sowie eine Vielzahl von Links zu Websites und Apps, mit denen man Sprachkenntnisse in Eigenregie und oftmals kostenlos verbessern kann. Auch die Rubrik „Je pratique (Ich praktiziere die Sprache)“ enthält viele Hinweise zu Sprachlern-Ressourcen wie etwa Podcasts, zu automatischen Übersetzungs-Seiten, zu Sprachen-Cafés, zu Sprachaufenthalten bis hin zu zweisprachigen Studiengängen in der Großregion. Eine eigene Rubrik informiert über den Arbeitsmarkt und führt zu den Stellenangeboten in Grand Est, in Luxemburg, im Saarland und in der Wallonie. Mit Links zu diversen Tourismus-Portalen der Teilregionen soll auch Neugier auf das Erkunden des Kulturerbes der Nachbarn geweckt werden.