Hitzewelle : Département Moselle schränkt Wasserverbrauch ein

Metz Auch hinter der Grenze kämpft das Département Moselle mit den Auswirkungen der aktuellen Hitzewelle. Nun hat der Präfekt beim Wasserverbrauch die Reißleine gezogen.

Hohe Geldstrafen bei Verstoß

Wer sich nicht an die Regeln hält, muss tief in die Tasche greifen. Ein Bußgeld von 1500 Euro ist fällig beim ersten Verstoß gegen die Verordnung. Wiederholungstätern droht eine Geldstrafe in Höhe von 3000 Euro.