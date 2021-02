Corona-Pandemie : Département Moselle bekommt 30 000 zusätzliche Impfdosen

Metz „Die Zahlen sind nach wie vor hoch, aber erstmal stellen wir keine Verschlechterung der Lage fest, sondern eine ganz leichte Verbesserung“, sagte Olivier Delcayrou der Metzer Präfektur am Dienstag vor Journalisten.

Im Gemeindeverband Metz Métropole erreicht er sogar 349. Immerhin etwas niedriger als die Woche zuvor (362). „Mehr als 47 000 Tests wurden in den vergangenen sieben Tagen durchgeführt“, erläuterte Delcayrou. Durch die Testkapazitäten, die von Woche zu Woche in Moselle erweitert würden, sollen Infektionen schneller aufgespürt und Infektionsketten durchbrochen werden.

Auch zu diesem Zweck sind in den vergangenen Tagen Soldaten der Marine aus dem südfranzösischen Marseille nach Lothringen gereist. Sie werden dort die Abwasser aus zwölf Kläranlagen und die in der Nähe von Seniorenheimen analysieren, um einen Trend in der Virusverbreitung zu erkennen. „Es ist ein zusätzliches Werkzeug, das uns hilft, potenzielle Cluster früher zu erkennen“, sagt Lamia Himer von der regionalen Gesundheitsbehörde ARS. Die Ursachen der hohen Zahlen im Département Moselle werden bei den Virusmutationen vermutet. „Aus diesem Grund wird jetzt bei jedem positiven Test grundsätzlich davon ausgegangen, dass es sich um die südafrikanische Variante handelt – und das solange bis die Ergebnisse der Sequenzierung vorliegen und wir es gegebenenfalls ausschließen können“, so Himer.

Für Erkrankte mit einer Virusmutation dauert die Quarantäne in Frankreich zehn statt sieben Tage wie bei der ursprünglichen Form von Sars-Cov-2. Ebenso wird im Département Moselle die Impfkampagne beschleunigt. Möglich macht das ein Sonderkontingent an Impfstoff, das aus Paris geliefert wird. 30 000 zusätzliche Dosen stehen zur Verfügung. „Allein am vergangenen Wochenende wurden in den zehn Impfzentren 2000 Dosen verabreicht“, so Delcayrou. Anspruch auf die Impfung haben alle Mitarbeiter der Krankenhäuser, der Feuerwehr sowie Bürger ab 75 Jahren.