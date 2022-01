Neue Autobahn-Umgehung in Frankreich : Den Staus bei Straßburg ausweichen: Das kostet die Maut auf der neuen Autobahn

Dank einer neuen Autobahn in Frankreich können Staus auf der A4 bei Straßburg nun umfahren werden – so zumindest der Plan. Foto: dpa/Sven Hoppe

Straßburg Ob Französische Alpen, Schweiz oder Italien, Saarländerinnen und Saarländer, die diese Ziele mit dem Auto erreichen wollen, werden meist über die Autobahn A 4 mitten durch Straßburg gelotst. Aber jetzt gibt es eine neue Umgehung, die Durchreisende die Stadt umfahren lässt – ohne Staus, aber mit Kosten. Was Autofahrer in Straßburg ab sofort beachten müssen und wieviel sie die Umgehung an Mautgebühren kostet.

Nach knapp anderthalb Stunden bekommt die Urlaubsfahrt aus dem Saarland gen Süden hier meist den ersten Staudämpfer: Auf der Autobahn A 4, die durch Straßburg führt, kann es zu Spitzenzeiten schon bei Vendenheim, ein gutes Stück vor der Stadtgrenze, stocken und stauen. Die neue Umgehung A 355, die Ende Dezember in Betrieb ging, soll das ändern. Dazu verzweigt sich die A 4 ab sofort bei Vendenheim, nördlich der Stadt.

Wer Straßburg umfahren will, wechselt bei Vendenheim auf die neue A 355. Dort steht in Höhe Hurtigheim eine Mautstation, bei Innenheim, südlich von Straßburg, schließt das neue Teilstück wieder an die bestehende Autobahn, die A 35, die nun auch M 35 heißt. 24 Kilometer lang und kostenpflichtig ist das neue vierspurige Teilstück, das es ermöglicht, die elsässische Hauptstadt von Nord nach Süd westlich zu umfahren. Dafür fallen Mautkosten an (Details weiter unten).

Wer Straßburg nicht umfahren will, sondern wessen Ziel Straßburg ist, bleibt einfach wie gehabt auf der A 4, die bei der 500 000 Einwohner-Stadt in die A 35 (neuer Name: M 35) übergeht. Aber es gibt auch bei dieser Fahrt einige Änderungen zu beachten: Mit der Inbetriebnahme der Westumfahrung ändern sich einige Tempolimits auf der Autobahn A 35/M 35, die durch Straßburg führt. Auf einem vier Kilometer langen Teilstück (zwischen Place de Haguenau und Porte de Schirmeck) sind in beiden Richtungen statt vormals 90 km/h nur noch 70 km/h erlaubt. Und wer während des Berufsverkehrs die Stadt durchquert, muss die linke Spur zeitweise meiden. Diese ist im Berufsverkehr für Taxis, Busse und Mitfahrgelegenheiten reserviert, die dort nur 70 km/h fahren dürfen. Das gilt zwischen 6 und 10 Uhr morgens sowie zwischen 16 und 19 Uhr für die beiden Abschnitte zwischen Reichstett und Place de Haguenau sowie zwischen Vigie und der Porte de Schirmeck. Für Lkw über 3,5 Tonnen gilt Durchfahrverbot auf der A 35/M 35 und der M 351, dem kurzen Teilstück, das Straßburg mit der neuen Umgehung A 355 verbindet.

Straßburg soll weniger unter Durchgangsverkehr leiden

Mit der neuen Umgehung wurde ein Projekt verwirklicht, dessen Ursprünge in die 70er Jahre zurückreichen, und das zeitweise verschiedene Namen trug: A 355, COS, GCO oder Grand Contournement Ouest de Strasbourg. Egal, welcher Name, das Ziel ist immer dasselbe: Möglichst viele Fahrzeuge aus der immer grüner werdenden Stadt herauszubekommen. Wo mehr Fußgängerzonen im Zentrum und mehr Sammelparkplätze an den Stadträndern längst den Anfang gemacht haben, soll die neue Umgehung nun dafür sorgen, dass weniger Transitverkehr durch die Stadt rollt.

Tatsächlich verkehren auf der A 35/M 35 täglich rund 163 000 Fahrzeuge, gut acht Prozent davon sind Lkw. Wenn es nach Arcos, hundertprozentige Tochter der französischen Autobahngesellschaft Vinci Autoroutes und Betreiber der neuen Umgehungsautobahn, geht, wird die Umgehung zum Abbau der Verkehrslast in Straßburg beitragen. Arcos rechnet mit 20 000 bis 24 000 Fahrzeugen pro Tag auf der neuen Westumfahrung, ein gutes Drittel davon sollen Lkw sein. Damit sollen durch die Stadt an die 40 bis 50 Prozent weniger Lkw fahren. „Die Westumfahrung von Straßburg ist ein wesentlicher Bestandteil bei der Umsetzung neuer Mobilitätspolitiken in der Eurometropole Straßburg“, sagte Jean Rottner, Präsident der Region Grand Est, bei der Einweihung. Sie werde durch die Vermeidung des Lkw-Transitverkehrs „eine Entlastung der Straßen rund um die A 35 und eine Verbesserung der Luftqualität bewirken sowie den Zugang zum Großraum Straßburg vereinfachen“, so Rottner weiter. Studien rechnen mit einer Reduzierung der Kohlendioxid-, Stickoxid- und Feinstaubemissionen in der Stadt um rund 25 Prozent.

Kritik an der Umgehung und an ihren Mautgebühren

Die Westumgehung, die nach drei Jahren Bauzeit unter Einsatz von rund 300 Firmen nun abgeschlossen wurde, ist für den Betreiber logischerweise „eines der wichtigsten Autobahnprojekte Frankreichs der vergangenen Jahre“. Die Kosten in Höhe von 561 Millionen Euro – darunter nicht nur die für die Baumaßnahmen selbst, sondern auch für Ausgleichspflanzungen, Lärmschutz und die Schaffung neuer Lebensräume für den Feldhamster – hat der Betreiber allein getragen, ohne öffentliche Förderung. Zur Einweihung reiste aber dennoch Premierminister Jean Castex an, der sonst vor allem aufgrund der Covid-Ansprachen oft im französischen Fernsehen zu sehen ist. Schließlich hat der Staat Arcos für die nächsten 54 Jahre mit Betrieb und Instandhaltung der neuen Umgehung beauftragt.

Natürlich ist die neue Westumfahrung nicht ohne Kritik geblieben. Bauern hatten die Umwandlung von Anbauflächen beklagt, Autofahrer die Herabsetzung des Tempolimits auf einigen Autobahnabschnitten auf 70 km/h in Straßburg. Und Kritik gibt es auch für die Mautkosten für die Benutzung der neuen Umgehung. Im Auto fallen für die beiden Abschnitte Nord und Zentrum (A 4-RD1004 und RD1004-RD711) pro Richtung insgesamt zwischen 2,20 und 5 Euro an, wenn die komplette Umgehung gefahren wird. Für Transporter und Wohnwagen gelten zwischen 4 und 7,20 Euro, Motorradfahrer zahlen mit 1,60 bis 2,80 Euro am wenigsten. Auf 24 Kilometer gerechnet kommt so ein Kilometerpreis von 20 Cent zustande, wobei der Südabschnitt der A 355 gratis ist.