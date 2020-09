Kostenpflichtiger Inhalt: Auch Département Bas-Rhin betroffen : Corona in Frankreich: Sieben neue „rote Zonen“

Emmanuel Macron, Präsident von Frankreich. Foto: dpa/Julien De Rosa

Paris In Frankreich werden sieben Départements neu in „rote Zonen“ eingeteilt. Das wurde am Sonntag im „Journal officiel“ bekanntgegeben. Dazu zählen: Corse-du-Sud, Haute-Corse, Côte-d’Or, Nord, Bas-Rhin und Seine-Maritime – und die Insel Réunion.