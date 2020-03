Corona-Virus in der Großregion : Zwölf Corona-Fälle in Region Grand Est

Ein Patient in Nancy in besorgniserregendem Zustand. Luxemburg zählt bisher nur einen Fall.

Während im Saarland der erste Fall bestätigt wurde, sind mittlerweile zwölf Menschen in unserer Nachbarregion Grand Est zurzeit an dem Corona-Virus erkrankt. Die meisten Fälle wurden im Elsass festgestellt. Im lothringischen Nancy werden zurzeit drei Patienten einer Familie behandelt. Während der Verlauf der Krankheit laut der regionalen Gesundheitsbehörde ARS bei der Mutter und dem Sohn glimpflich sei, sei der Zustand des Familienvaters dagegen besorgniserregend. Im Krankenhaus in Nancy stehen laut ARS 30 Zimmer bereit, um potentielle Corona-Erkrankte aufzunehmen. Das Krankenhaus in Straßburg ist mit 25 solchen Zimmern ausgestattet. Der notärztliche Rettungsdienst SAMU im Grand Est berichtete von rund 100 täglichen Anrufen von Menschen, die sich wegen des Virus sorgen. Zwischen zehn und 20 Menschen würden in den Kliniken in Nancy und Straßburg zurzeit am Tag getestet. Die allermeisten Tests würden negativ ausfallen.