Rückblick auf geschlossene Grenzen wegen Corona : Wie der Baguette-Angler von Lauterbach berühmt wurde

Die „Angel“-Aktion von Hartmut Fey an der Grenze zwischen Carling und Lauterbach machte deutlich, was die Schließung für die Grenzbewohner bedeutete. Foto: dpa/Jean-Christophe Verhaegen

Lauterbach In einem neuen Buch der Union Stiftung blicken Politiker, Journalisten und Wissenschaftler auf die pandemiebedingte Grenzschließung zurück und darauf, was sie mit dem deutsch-französischen Verhältnis machte. Den damaligen Beitrag der SZ veröffentlichen wir auf der Grand-Est-Seite in drei Auszügen. Teil 1: Die symbolische Wirkung.

Es ist eine skurrile Szene, die nicht nur an der deutsch-französischen Grenze, sondern auch von Nizza bis Hamburg für Erstaunen sorgte: Sie zeigt Hartmut Fey aus Lauterbach (Ortsteil der saarländischen Stadt Völklingen), der sich sein Baguette im französischen Carling über die Absperrungen angelte. Dass sich solche Szenen – pünktlich zum 35. Geburtstag des Schengener Abkommens – an der Grenze zwischen Lothringen und dem Saarland abspielen, das hätte sich bisher keiner ausmalen können. Doch dann kam mit der Corona-Pandemie die bisher größte gesundheitliche Notlage dieses Jahrhunderts dazwischen. Und es zeigte sich, wie schnell eine Grenze, die man für überwunden hielt, doch wieder da ist. Sowohl mit dem Konzept als auch mit der Realität der Grenze haben die Menschen im Saarland und in Lothringen in der Vergangenheit ihre Erfahrungen gemacht. Über die romantisierten Vorstellungen und Anekdoten um geschmuggelten Tabak und Wein über „die grüne Grenze“ hinweg gehörte sie einfach jahrzehntelang zum Alltag der Bevölkerung. Als plötzlich von deutscher Seite die Kontrollen im März 2020 wieder aufgenommen wurden und die Absperrbänder über geschlossenen Übergängen hingen, waren diejenigen, die noch mit der Grenze gelebt hatten, verdutzt und verärgert.

Die größte symbolische Wirkung zeigte dieser Schritt aber auf der französischen Seite und bei der jüngeren Generation. Wer nach 1985 in der Grenzregion geboren ist, kennt die „Grenz“-Geschichten von der Kaffeerunde beim Opa oder sogar manchmal nur aus den Geschichtsbüchern. Diese Generationen haben ihr Leben auf dem Grundsatz der Freizügigkeit zwischen beiden Ländern – Deutschland und Frankreich – aufgebaut. Nicht alle erlebten durch die Grenzschließung einen tatsächlichen Nachteil in ihrem Alltag. Egal wie schön der Einkaufsbummel in Saarbrücken am Samstagnachmittag oder umgekehrt der Ausflug nach Metz zum Centre Pompidou sind, darauf zu verzichten ist im Alltag einfacher, als auf den kürzesten Weg zum Arbeitsplatz. Dass Grenzpendler und Pendlerinnen aber die Möglichkeit weggenommen wurde, sich frei über die Landesgrenzen hinauszubewegen, war für viele ein Schock, denn sie kennen es nicht anders. Befremdlich wirkte auf sie das Bild von bewaffneten Bundespolizisten und Polizistinnen, die in jedem Wagen die Passagiere nach ihrem Reisegrund kontrollieren oder Autoreifen mit Kreide markieren.

Dabei kennt auch diese Generation solche Szenen aus der jüngsten Vergangenheit. Und zwar aus dem Jahr 2015, als in der Terror-Nacht von Paris und in den darauf folgenden Tagen saarländische und lothringische Polizisten und Polizistinnen gemeinsam an der Goldenen Bremm standen, um den Grenzübergang zu kontrollieren. Dass die damals erzeugte symbolische Wirkung eine ganz andere war, zeigt, wie wichtig der Kontext bei der Einführung von Grenzkontrollen ist. In beiden Fällen waren sie das Resultat eines Schutzreflexes: 2015 vor Terroristen, 2020 vor einem Virus. Während die Kontrollen vor fünf Jahren auf hohe Akzeptanz stießen und ein Gefühl der Sicherheit bei der Bevölkerung erzeugten („Wir gemeinsam gegen den Terror“), erweckten sie 2020 vor allem Misstrauen („das Saarland schützt sich vor den Franzosen, die das Virus über die Grenze bringen“).