Verschärfung des Corona-Kurses : Riesen-Ansturm auf Booster-Impfungen in Frankreich – wer wann im Saarland zur Auffrischung kann

Ein Mann erhält in Clichy (Frankreich) eine Dosis eines Corona-Impfstoffs. Foto: dpa/Gao Jing

Paris Nach der angedrohten Verschärfung des Corona-Kurses gibt es in Frankreich einen Ansturm auf Termine zur Auffrischungsimpfung. Alleine am Dienstag vereinbarten knapp 150 000 Menschen einen Termin für eine Booster-Impfung. Wie sieht es in Deutschland aus?

Knapp 150 000 Menschen vereinbarten alleine am Dienstag einen Termin über die Webseite Doctolib, wie der in Frankreich viel genutzte Plattformbetreiber am Mittwoch mitteilte. Für Menschen ab 65 wird eine Booster-Impfung - bei den meisten Impfstoffen also eine dritte Spritze - Mitte Dezember verpflichtend für einen Corona-Pass.

In Frankreich haben bereits 3,8 Millionen Menschen dritte Impfung erhalten

Nur mit diesem Nachweis von Impfung, Genesung oder Negativ-Test können die Menschen in Frankreich Restaurants und Veranstaltungen besuchen oder per Flugzeug oder Fernzug verreisen. Auch am Arbeitsplatz ist teils der 3G-Nachweis erforderlich. Seit Start der Booster-Impfungen Ende August haben sich bereits 3,8 der 7,7 Millionen dafür in Frage kommenden Menschen die zumeist dritte Spritze verabreichen lassen.

Booster-Impfung in Frankreich schon ab 50 Jahren

Auch sollen auch Menschen ab 50 Jahren eine Auffrischungsimpfung bekommen, bislang lag die Altersgrenze bei 65 Jahren. Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl gemeldeter Infektionen auf 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen, lag in Frankreich zuletzt bei knapp 75.

So lauten die Empfehlungen für die Booster-Impfung im Saarland

Im Saarland soll eine Auffrischungsimpfung frühestens sechs Monate nach Vollendung der Grundimmunisierung gegeben werden. Sie soll den langsam nachlassenden Impfschutz erneut erhöhen und so vor einer Infektion des Coronavirus mit einem schweren Krankheitsverlauf schützen. Grundsätzlich können alle Bürger eine Auffrischungsimpfung erhalten, wenn Ihre letzte Covid-19 Impfung mindestens sechs Monate zurückliegt. Derzeit empfiehlt die STIKO eine weitere Auffrischungsimpfung für über 70-Jährige, Immungeschwächte und Pflegepersonal sechs Monate nach Abschluss der ersten Impfserie. Für Personen, die mit Johnson & Johnson geimpft wurden, wird eine Auffrischungsimpfung mit einem mRNA-Impfstoff bereits nach vier Wochen empfohlen.

Folgende Personen sollten frühestens sechs Monate nach Abschluss der Grundimmunisierung eine Auffrischungsimpfung erhalten:

Personen über 70 Jahre

Bewohner und Betreute in Einrichtungen der Pflege für alte Menschen.

Pflegepersonal und andere Tätige mit direktem Kontakt mit den zu Pflegenden in ambulanten, teil- oder vollstationären Einrichtungen der Pflege für alte Menschen oder für andere Menschen mit einem erhöhten Risiko für schwere COVID-19-Krankheitsverläufe

Personal in medizinischen Einrichtungen mit direktem Patientenkontakt

Personen mit einer Immundefizienz

