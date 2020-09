Besorgniserregende Zahlen : Corona-Lage in Frankreich spitzt sich weiter zu - 17 525 neue Infektionen binnen 48 Stunden

Passanten tragen am Platz Trocadero in der Nähe des Eiffelturms Mundschutze und Gesichtsmasken. In Paris gilt wegen steigender Fallzahlen eine Maskenpflicht im öffentlichen Raum. Foto: dpa/Kamil Zihnioglu

Paris In Frankreich spitzt sich die Corona-Situation weiter besorgniserregend zu.

Innerhalb von 24 Stunden sind 8550 neue Covid-19-Fälle in Frankreich registriert worden, wie die Gesundheitsbehörde „Santé Publique France“ am Samstag mitteilte. Am Vortag hatte es mit 8975 neuen Corona-Fällen einen neuen Tages-Höchststand gegeben. In den vergangenen 48 Stunden sind damit 17 525 neue Covid-19-Infektionen in Frankreich festgestellt worden. Zum Vergleich: Innerhalb der letzten 48 Stunden haben die Gesundheitsämter in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts 2366 neue Corona-Infektionen gemeldet (Stand: früher Sonntagmorgen).

Laut den französischen Behörden waren zuletzt 4,7 Prozent der Corona-Tests positiv. Seit Beginn der Corona-Krise haben sich demnach mindestens 317 706 Menschen in Frankreich nachweislich mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert (Datenstand 5.9., 14.00 Uhr). Mit 30 689 Todesopfern ist Frankreich eines der am schwersten von der Corona-Pandemie betroffenen Länder in Europa.

Das Auswärtige Amt warnt derzeit aufgrund hoher Infektionszahlen vor nicht notwendigen touristischen Reisen in die Regionen Île-de-France und Provence-Alpes-Côte-d’Azur. Auch vor nicht notwendigen, touristischen Reisen nach Französisch Guyana, St. Martin und Guadeloupe wird gewarnt.