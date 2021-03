Noch immer ohne Öffnungsperspektive : Lothringens Künstler protestieren mit Blumenmärschen in 14 Städten

In Frankreich finden immer wieder Protestaktionen gegen den Stillstand des kulturellen Lebens statt, wie jüngst am Pariser Odéon Theater. An diesem Wochenende wird in Lothringen protestiert, aber mit Blumen. Foto: imago images/IP3press/Vincent Isore via www.imago-images.de

Bis auf ein paar geplante Testkonzerte ist in Frankreich immer noch nicht klar, wann wieder Kultur stattfinden kann. Die Kulturschaffenden im angrenzenden Lothringen und Elsass haben längst die Nase voll und protestieren am kommenden Sonntag nicht nur in Metz und Straßburg.

Von Sophia Schülke

Mit einem Blumenmarsch wollen Künstler und Bürger an diesem Sonntag, 14. März, in Metz für ihre Kulturinstitutionen und gegen die weiter andauernde Schließung der Stätten des öffentlichen Lebens, also auch der Gastronomie und Freizeitstätten, demonstrieren. Die Aktion soll auch in 13 weiteren Städten der Nachbarregion Grand Est, darunter Thionville, Nancy, Lunéville, Reims und Straßburg, stattfinden.

„Wir werden symbolisch Blumen an den Orten ablegen, die uns fehlen, Orte, an denen Leben stattfindet wie Kultureinrichtungen, Bars, Restaurants und Sportstätten“, erklärte Estelle Brochart Clowne an diesem Mittwoch gegenüber dem regionalen Radiosender France Bleu Lorraine. Die Schauspielerin ist Sprecherin des regionalen Kollektiv des 23. Januar, das den Blumenmarsch organisiert.

„Die von unseren Regierungen erlassenen Dekrete haben Kunst und Kultur weit entfernt von der demokratischen Debatte und in den Rang eines Spielzeugs von zu vernachlässigbarer Aktivität verwiesen, weit hinter allem, was autorisiert wurde“, schreibt das Kollektiv in einem Protestschreiben, das für Kunst und Kultur eine andere Behandlung während der Pandemie fordert. „Wir protestieren gegen diese Entscheidungen und die Art und Weise, wie sie getroffen wurden. Der Ausnahmezustand kann die Gewalt nicht rechtfertigen, die gegen unser Bedürfnis nach Kunst und Kultur, nach Teilhabe und Debattenkultur ausgeübt wird“, lautet der Text weiter.

Zu den ersten Unterzeichnern gehören nach Angaben des Kollektivs unter anderem der Metzer Bühnenverband Collectif Messin du Spectacle Vivant, der Gewerkschaftsbund CGT der elsässischen Stadt Mulhouse und das SNSP Grand Est, das nationale Syndikat der öffentlichen Bühnen der Region Grand Est. Das Kollektiv wurde am 23. Januar 2021 in Straßburg von Kulturschaffenden und Technikern zur „Verteidigung von Kunst und Kultur“ gegründet.

In Frankreich sind die Kulturstätten mit Beginn des zweiten Lockdown seit nunmehr vier Monaten geschlossen, zudem besteht noch immer die abendliche und nächtliche Ausgangssperre. Aber anders als bei seinen Nachbarn Deutschland (Stufenplan), Luxemburg (Kulturbetrieb für reduziertes Publikum seit Ende Januar) und Spanien (unter strengen Auflagen sind Theater und Museen geöffnet) gibt es noch immer keine wirkliche Öffnungsperspektive. Nachdem Frankreichs Kulturministerin Roselyne Bachelot nur angekündigt hatte, dass im März Testkonzerte in Paris und Marseille stattfinden sollen, haben Kulturschaffende aus Protest vier nationale Theater, darunter in Paris und Straßburg, besetzt. Am Samstag hatte die Kulturministerin den Kulturschaffenden im Odéon Theater einen Besuch abgestattet, Verständnis signalisiert und versprochen, den Dialog fortzusetzen.

Bei den Blumenmärschen an diesem Sonntag in Grand Est sind nach Angaben des Kollektivs nicht nur Kulturschaffende und Gastronomen aus Lothringen willkommen, sondern auch Bürger und Anwohner. Eine erste derartige Aktion fand am 21. Februar in Épinal im Süden Lothringens statt. Dabei schlossen sich rund 250 Teilnehmer an. Kleine künstlerische Aktionen hatten diesen ersten Marsch begleitet.