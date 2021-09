Gerüchte über Ursache kursieren : Forbach: Im Cora-Supermarkt bebt die Erde – das steckt dahinter (mit Bildergalerie)

Foto: Sophia Schülke 12 Bilder Warum im Forbacher Cora-Supermarkt der Boden wackelt

Forbach Wer häufiger mal im Cora-Supermarkt in Forbach einkauft, könnte es schon bemerkt haben: Immer wieder bebt der Boden in der Filiale. Warum das so ist, darüber kursieren mehrere Gerüchte. Wer wissen will, was an ihnen dran ist, der muss auch in den Keller des Cora-Supermarkts hinabsteigen.