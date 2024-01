Neue Ausstellung in Metz Schätze, Schamhaare und harte Nüsse: Wenn Kunst schneller ist als Psychoanalyse

Auge oder Frau? Douglas Gordon filmte 2020 in „Upshot“ einen Striptease, der sich in einer Pupille spiegelt. Zu sehen im Centre Pompidou Metz, wo es um Identität und Sexualität geht.

Foto: Adagp, Paris, 2023. Photo. Archives Mennour / Courtesy the artist and Mennour, Paris/Douglas Gordon / Studio lost but found