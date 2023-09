Kulturtermine in Metz Klotzen statt kleckern: Drei-Tage-Finissage für Suzanne Valadon in Metz

Am Donnerstag, 7. September, gibt der Schriftsteller und Valadon-Biograf Jean-Paul Delfino einen Einblick in seinen neuen Roman, der sich um die Künstlerin dreht und 2024 zunächst auf Französisch erscheint (Eintritt 5 Euro). Um 20 Uhr folgt das Récital „Je te veux“ zu Werken von Erik Satie, mit dem Valadon zeitweise eine recht leidenschaftliche Beziehung unterhielt. Am Piano sitzt der Franzose Guillaume Coppola (Karten 10/15 Euro).