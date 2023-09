Kulturtipps für Metz Mobile Ausstellung und Boris Charmatz im Centre Pompidou Metz

An Bord ist die Ausstellung „La Caravane du bizarre“ (Die Karawane des Bizarren). Sie zeigt Kunst mit kuriosen Figuren, fantastischen Tieren und verstörenden Landschaften anhand von 20 Werken aus der Sammlung des Pariser Mutterschiffes. Ausgestellt werden Malerei, Skulptur, Fotografie, Film und Video, darunter sind Werke von Dora Maar, Robert Doisneau und Sandy Skoglund. Am Samstag ist der Kunstbus von 14.30 bis 19 Uhr geöffnet, am Sonntag von 14 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.