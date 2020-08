Museumsabo und Kataloge als Geschenk : Centre Pompidou in Metz begrüßt viermillionsten Besucher

Centre Pompidou in Metz begrüßt viermillionsten Besucher

Metz Im Jahr seines zehnten Bestehens hat das Centre Pompidou in Metz eine neue Besuchermarke geknackt. Am vergangenen Sonntag konnte das Kunsthaus den viermillionsten Besucher begrüßen. Der Gast erhielt demnach zwei Kataloge aktueller Ausstellungen, eine Jahreskarte für zwei Familienmitglieder und beim nächsten Besuch eine private Führung.

Das Kunsthaus hat nach der pandemiebedingten Schließung am 12. Juni wiedereröffnet. Seitdem stiegen die Besucherzahlen fortlaufend. Nachdem anfangs täglich 300 Besucher in das Gebäude kamen, möglich wären maximal 200 für jede der insgesamt drei Etagen gewesen, habe man im Juli 700 Gäste verzeichnet und in den vergangenen Wochen seien zwischen 800 und 1000 Kunstliebhaber gezählt wurden.