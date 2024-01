Was es im Kunsthaus zu essen gibt Centre Pompidou in Metz öffnet Restaurant und lockt preisgekrönten Sternekoch an

Metz · Wer in Metz gut essen gehen will, kann das bald auch im Centre Pompidou tun. Das Kunsthaus gibt nach langer Durststrecke einen Eröffnungstermin für sein hauseigenes Restaurant bekannt. Wer der neue Koch ist, was auf der Karte stehen soll und wann es soweit ist.

15.01.2024 , 06:00 Uhr

Hungrig zwischen zwei Ausstellungen? Das gehört im Centre Pompidou in Metz bald der Vergangenheit an. Hier ziehen gleich zwei Restaurants ein. Foto: dpa/Jörg Fischer

Geradezu euphorische Nachrichten gab es an diesem Dienstag aus dem Centre Pompidou Metz. Das Kunsthaus kündigte die Eröffnung seines Restaurants für den 5. Juni an und dazu die Ankunft des französischen Sternekochs Charles Coulombeau. „Das Centre Pompidou-Metz fühlt sich geehrt, mit einem Küchenchef des internationalen Talents von Charles Coulombeau zusammenzuarbeiten“, teilte Museumsdirektorin Chiara Parisi mit.