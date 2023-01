Zurück aus der Pandemie : Centre Pompidou in Metz behauptet Platz als Kunstmagnet in der Großregion

Das Centre Pompidou in Metz ist eine Dependance des renommierten Pariser Kunsthauses und profitiert in einigen Punkten deutlich davon. Foto: dpa/Jörg Fischer

Metz Fast eine Viertel Million Menschen haben im vergangenen Jahr das Centre Pompidou in Metz besucht. Damit ist das Metzer Kunsthaus beliebter als das Mudam in Luxemburg und die Moderne Galerie in Saarbrücken. Ein Rückblick.