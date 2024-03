Saar-CDU für Sexkaufverbot Deutsch-Französischer Parlamentarier-Rat hört Experten: Käuflichen Sex ganz verbieten?

Frédéric Boisard, Leiter von Sensibilisierungsworkshops für bestrafte Sexkäufer in Frankreich, sagte: „Prostitution ist immer auch mit Gewalt verbunden“. Oftmals seien Opfer schon in der Jugend sexuell missbraucht worden. Das in Frankreich verhängte Sexkauf-Verbot werde in den verschiedenen Départments des Landes sehr unterschiedlich, streng oder laxer, gehandhabt. Bislang seien 8000 Freier als Nutzer sexueller Dienstleistungen bestraft worden, mit Geldbußen bis zu 1500 Euro oder auch Strafen bis 100 000 Euro und bis zu drei Jahren Gefängnis in schwerwiegenden Wiederholungsfällen sowie bei Sex an Kindern, was als Vergewaltigung gewertet werde.