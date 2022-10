Spannungsrisse : Greenpeace warnt davor, Reaktor im Kernkraftwerk Cattenom wieder hochzufahren

Cattenom/Luxemburg Im November soll im Atomkraftwerk in Cattenom ein Reaktor wieder hochgefahren werden. Greenpeace Luxemburg warnt davor, dass dies zu schnell seie, da noch Reparaturen an Schweißnähten ausstehen.

Die Umweltorganisation Greenpeace Luxemburg warnt davor, den Reaktor in Block eins des Atomkraftwerkes in Cattenom in der Region Grand Est wieder in Betrieb zu nehmen. Der Betreiber EDF will, so twittert es die Umweltorganisation, trotz einer Spannungskorrision den Reaktor wieder hochfahren, ohne die betroffenen Schweißnähte zu reparieren. Die Reparatur sollen demnach erst im Frühjahr erfolgen, der Reaktor jedoch schon im November wieder in den Betrieb übergehen.