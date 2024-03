Von Sarralbe nach Berlin Carmen Taffo aus Lothringen träumt vom Finale bei „The Voice Kids“

Im Haus von Familie Taffo singt immer jemand. Meistens die 13-jährige Carmen, mal ihre zweijährige Schwester, bei der Elan über Textsicherheit siegt, mal Mutter Tatiana. „Ich habe früher in einem Chor gesungen, das war mein Hobby, da habe ich Carmen immer wieder mitgenommen und irgendwann wollte sie selber singen lernen“, erzählt sie. „Das Singen im Chor, in einer Gruppe, war aber nichts für mich. Ich singe gerne für Menschen, aber lieber alleine“, sagt Carmen. Doch aus einem Hobby nebenbei ist eine ziemlich anspruchsvolle Freizeitbeschäftigung geworden. Vor ein paar Jahren sang sie das erste Mal vor großem Publikum, bei einer Veranstaltung vom Lions Club in Saargemünd. „Es waren ungefähr 500 Leute da, aber wirklich Angst hatte ich nicht“, berichtet sie.