Abwanderung nach Luxemburg Kündigungswelle unter Busfahrern: Metz muss ÖPNV einschränken

In Metz werden beispielsweise die Linien Mettis A und B an Werktagen von 7 bis 19 Uhr nun alle 12 Minuten (statt zehn) bedient, also alle fünf Minuten auf dem gemeinsamen Abschnitt zwischen den Stationen République und Provence. Die geänderten Fahrpläne sollen nur während der Schulzeit montags bis freitags gelten, informiert Le Met', der Verkehrsbetrieb das Metzer Ballungsraumes. Das Unternehmen organisiert am kommenden Samstag einen Bewerbertag mit Jobdating und Fahrsimulator – und dem Slogan „Et si c‘était vous derrière le volant?“ („Und wenn Sie am Steuer sitzen würden“) über dem Foto einer begeisterten Frau mit Bus-Lenkrad in Händen. Das Unternehmen stellt ein und bildet auch aus.