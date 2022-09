Saarländer und Lothringer geehrt : Preise für ehrenamtliche Arbeit über die Grenzen hinweg

Seine Preise für grenzüberschreitende Zusammenarbeit hat der Eurodistrict SaarMoselle in Freyming-Merlebach vergeben – zumeist an Ehrenamtliche und auch für Engagement während der Pandemie. Foto: Eurodistrict SaarMoselle

Freyming-Merlebach Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause hat der Eurodistrict SaarMoselle seine dritte Preisverleihung für grenzüberschreitende Zusammenarbeit durchgeführt. Preise gab es für Saarländer und Lothringer, die sich um die Freundschaft beiderseits der Grenze besonders verdient gemacht haben.

Geehrt wurden mehrere Personen und Vereine beiderseits der Grenze. So der Verein für Kultur, Bildung und Sport ACCES in Hombourg-Haut, der unter anderem mit dem Saarbrücker Filmbüro und dem Service National de la Jeunesse (SNJ) in Luxemburg kooperiert. Simonne Noirel, Präsidentin des Kunstvereins „Art’Ladies“, hat sich über viele Jahre für benachteiligte Kinder und Frauen eingesetzt und Ausstellungen organisiert. Annette Philipp, langjährige Präsidentin des Vereins der Orgelfreunde Forbach (Amofor), nahm ebenfalls einen Preis entgegen; ihr Verein bringt sich beim Grenzüberschreitenden Orgelfestival Forbach-Völklingen ein, das zum 21. Mal stattfindet.

Thomas Rui von der Freiwilligen Feuerwehr Großrosseln wurde aufgrund seines Engagements für die Freundschaft zwischen der Freiwilligen Feuerwehr Emmersweiler/Wache Süd Großrosseln und den Sapeurs-Pompiers aus Morsbach ausgezeichnet. Jean-Yves Haus, Präsident des Wassersportvereins „L’Eau Reine“ in Saargemünd, hat mit Vereinsvorsitzenden aus Frankreich, Deutschland und Luxemburg den Verein „Amitié sur l’Eau“ gegründet und war entscheidend an der Entwicklung des Flusstourismus in Saargemünd beteiligt. Angela Haffner setzt sich bei der Freiwilligen Feuerwehr Saarbrücken (Löschbezirk Gersweiler) für grenzüberschreitende Zusammenarbeit der Feuerwehren ein und war an der Unterstützungsaktion der Landeshauptstadt für Metz während der Pandemie beteiligt. Gabrielle Frey wurde unter anderem für die Verteilung von Masken an Feuerwehrleute und Pflegekräfte und die mehrmonatige ehrenamtliche Leitung eines Impfzentrums in Creutzwald geehrt.