57 Tipps für Ausflüge im Osten Frankreichs Größter botanischer Garten Frankreichs und Schokolade mit Mehlwürmern: Buch liefert ungewöhnliche Tipps für Ausflüge in Lothringen

Das Centre Pompidou in Metz, der Zoo in Amnéville, der Platz Stanislas in Nancy: Wer diese bekannten Orte in Lothringen bereits besucht hat, und auf der Suche nach ungewöhnlicheren Ausflugszielen hinter der Grenze ist, findet im Buch „Geheimtipps Metz Nancy Lothringen“ von Volker Knopf, der auch als freier Autor für die SZ schreibt, eine Menge Inspirationen.