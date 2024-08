Tipp für Ausflug nach Bitche Sommerfest „Estivales“: In Bitche gibt es am Wochenende Markt, Kirmes und Musik

Zu den „Estivales“ gehört auch Live-Musik: Am Samstagabend findet unter anderem ein Konzert mit Hits der 90er Jahre statt (ab 21 Uhr), und am Sonntagabend stellt Sängerin Marikala ihre Eigenkompositionen in einem Pop-Rock-Konzert vor (ab 20 Uhr). Zum Abschluss zeigt die Künstlertruppe Compagnie Manda Lights eine Feuer- und Pyrotechnikshow. Das Spektakel findet ab 22 Uhr im Stadtpark statt.