Neue Ansiedlung in Carling Fleisch aus Pilzen von der Grenze: Belgisches Start-up steigt in Carling ein

Carling/St. Avold · Kommt das Essen der Zukunft bald aus Carling? Auf der Chemesis-Plattform zieht eine neue Firma aus Belgien ein. Das Start-up will an der Grenze zum Saarland Mykoprotein herstellen – was das ist und wie der Fleisch- und Fischersatz hergestellt wird.

18.07.2024 , 08:00 Uhr

Mykoprotein wird aus einem natürlich vorkommenden Pilz hergestellt und kann als Ersatz für Fleisch genutzt werden. Foto: dpa/Sebastian Kahnert