Wie die Chancen stehen und warum es 2020 nicht klappte : Macht Metz jetzt das Rennen als Kulturhauptstadt?

Metz will sich nach dem Scheitern seiner jüngsten Bewerbung als Kulturhauptstadt Frankreich nicht geschlagen geben. Foto: Sophia Schülke

Metz Im ersten Anlauf knapp gescheitert, will sich Metz nach der Niederlage im vergangenen Jahr nicht geschlagen geben: Für 2024 will sich die Stadt erneut als Kulturhauptstadt Frankreichs bewerben. Was dafür spricht und was schon jetzt ohne Hilfe des Staates umgesetzt werden kann.