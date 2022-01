Bevölkerung in Moselle bleibt stabil : Grenznahe Ballungsräume bei Straßburg und Luxemburg wachsen weiter

Straßburg ist die bevölkerungsreichste Stadt der französischen Nachbarregion Grand Est. In den umliegenden Departements Bas-Rhin und Haut-Rhin befinden sich 36 Prozent der Arbeitsplätze der Region. Foto: dpa/Zhang Cheng

Metz/Straßburg Wegzug oder Zuzug: Wie hat sich die Bevölkerung in Grand Est in den vergangenen Jahren verändert? Welche Stadt ist die attraktivste? Und wo liegt das Dorf, in dem nur drei Menschen leben? Sieben interessante Aspekte aus der französischen Nachbarregion.