Städte nahe Saarbrücken büßen ein Drei von fünf Kommunen in Grand Est verlieren Einwohner: Plus für Straßburg, Minus für Saargemünd

5,56 Millionen Menschen leben in der Region Grand Est. Auch wenn die Einwohnerzahl in der sechstbevölkerungsreichsten Region Frankreichs seit 2010 stabil bleibt, gibt es in Grand Est lokale Unterschiede – in beliebten Städten wie Metz und Straßburg, aber auch direkt an der Grenze zum Saarland. Das geht aus Daten des französischen Statistik-Instituts Insee hervor.