Tierparks in Lothringen Rekord für Zoo Amnéville und Neues im Tierpark Sainte-Croix

Während der Zoo von Amnéville ganzjährig geöffnet ist, startet der Tierpark Sainte-Croix am Mittwoch, 20. März, in die Saison. In dem Tierpark bei Rhodes am Stockweiher leben Tiere in halbfreier Wildbahn. Für die kommende Saison werden neue Attraktionen angekündigt. So soll der Abenteuerspielplatz „Le monde de Néo“ (Die Welt von Neo) auf 6000 Quadratmetern vier Welten bieten, in denen Groß und Klein klettern, forschen und Spaß haben können. Der Abenteuerspielplatz soll zur Saisoneröffnung fertig sein.