Tatort Saarland: So täuschte Serienkiller Michel Fourniret seine Opfer Wie ein teuflisches Paar durch die Ardennen Jagd auf Mädchen machte

Geboren ist der Mann, der von der Presse als „Monster der Ardennen“ tituliert wird, in Sedan in der Region Grand Est im Jahr 1942. Nach seinem Militärdienst in Algerien kommt er zurück in die Ardennen und heiratet ein erstes Mal. Doch kurz danach muss er sich zum erstmals vor einem Gericht verantworten, weil er Mädchen sexuell belästigt hat. Er wird auf Bewährung verurteilt, seine Frau lässt sich von ihm scheiden. Das Gleiche wiederholt sich ein paar Jahre später. Auch seine zweite Ehe wird geschieden, als er wegen sexuellen Missbrauchs und Vergewaltigung zu sieben Jahr Haft verurteilt wird. Während dieser Haftzeit lernt er per Zeitungsanzeige seine zukünftige Frau Monique Olivier kennen. Diese wird auch bei der Mordserie eine große Rolle spielen, indem sie Fourniret hilft, seine Opfer ins Auto zu locken und Vertrauen aufzubauen. Als Fourniret 1987 aus dem Gefängnis entlassen wird, heiraten die beiden und ziehen in ein Dorf in der Nähe von Auxerre südöstlich von Paris.