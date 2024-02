„Am Rande des Aussterbens“ Diesen zwei berühmten französischen Käse-Sorten droht das Aus

Der Camembert mit seiner flaumig-weißen Kruste und seinem weichen Kern ist einer der berühmtesten französischen Käse und auch im Saarland sehr beliebt. Französische Forscher haben nun aber vor einem möglichen Ende des Camemberts und weiterer Käsesorten gewarnt. Für den Weichkäse werde derzeit ein einziger Pilzstamm der Art Penicillium camemberti verwendet, heißt es im Magazin „Le Journal“ des französischen Forschungszentrums CNRS. Der Stamm werde nicht geschlechtlich vermehrt, sodass kein neues Erbgut hinzukomme. Mit der Zeit habe er so die Fähigkeit verloren, für die Reproduktion notwendige Sporen zu produzieren. In dem Beitrag heißt es, für Produzenten sei es mittlerweile sehr schwierig geworden, den Pilzstamm in ausreichender Menge zu erstehen.“Der Camembert steht am Rande des Aussterbens.“