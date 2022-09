Craftbiere zum Verkosten : Zum „Beer Fest“ am Wochenende kommen Bierbrauer aus ganz Europa nach Metz

Metz Das europäische Brauhandwerk kommt in diesen Tagen in Metz zu ehren, wenn von Donnerstag bis Sonntag, 6. bis 9. Oktober, das „Beer Fest“ stattfindet. 26 Kleinbrauereien aus ganz Europa stellen ihre handgemachten Biere vor. Zum Programm gehört auch ein Barathon mit Konzerten.

Der Biersalon wird am Freitag, 7. Oktober, im Kultur- und Start-up-Zentrum Bliiida, 7 avenue de Blida, eröffnet. Beginn am Freitag ist um 16 Uhr. Bis zum Sonntag, 9. Oktober, stellen sich hier die eingeladenen Brauereien vor. Aus Deutschland ist beispielsweise die FrauGruber Brewing aus Gundelfingen an der Donau dabei, aus Belgien reist die Brasserie La Jungle aus Anderlecht an und es gibt Kostproben der Brauerei Rodinný Pivovar Zichovec aus dem tschechischen Louny. Selbst Bier aus dem grenznahen Forbach können die Gäste hier probieren, denn Brauer der Brasserie Galibot bringen ebenfalls ihre Kästen mit. Die Bier-Verköstigungen finden im Hof statt, wo Food Trucks parken werden. Eingeladen ist unter anderem auch der Schweizer Bier-Sommelier Cyril Hubert.