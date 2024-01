Auch Demonstrationen in Grand Est Warum französische Bauern auf einen Schulterschluss mit ihren deutschen Kollegen hoffen

Was auf das Land zukommt, wenn die Landwirte ihrem Ärger Luft machen, davon haben die Französinnen und Franzosen vergangene Woche bereits einen Vorgeschmack bekommen. Sämtliche Autobahnen wurden stundenweise von Traktoren blockiert und der Verkehr in weiten Teilen des Landes lahmgelegt. Während das Wochenende eher ruhig ablief, machten sich viele Bauern am Montag auf eine Sternfahrt nach Paris auf – unter anderem eine Delegation aus dem Bitscher Land. Für Dienstag kündigten die Bauern auch hierzulande weitere Blockaden an.