Direkt hinter der Grenze Hier trifft Bierkultur auf Bergbau-Erbe: Zu Besuch in der Brauerei „Galibot“ in Forbach

Richtig voll war es vor ein paar Wochen, als rund 800 Gäste sich zum Anstoßen in einer Lagerhalle im Forbacher Industriegebiet „Eurozone“ versammelten. Anlass der Party: der erste Geburtstag des sogenannten „Taproom“ (deutsch: Ausschankraum), der an die Brauerei Galibot angegliedert ist. Seit 2020 wird an diesem Standort Bier gebaut, vor allem Lagerbiere (untergärige Biersorten) und Craft-Biere. Knapp 20 Sorten stehen auf der Karte, dazu kommen noch saisonale Produkte, wie zum Beispiel das Weihnachtsbier mit Lebkuchen-Geschmack. Seit einem Jahr kann man die Getränke nicht nur hier kaufen, sondern auch vor Ort genießen – im Taproom bei einer Käse- oder Wurstplatte. „Anfangs kamen vor allem Leute, die im Industriegebiet arbeiten und mit den Kollegen ein Feierabendbier trinken wollten“, berichtet Alexandre Wirig, der zusammen mit zwei anderen Brauern Galibot gegründet hat. Doch die Mund-zu-Mund-Propaganda habe gut funktioniert und mittlerweile kommen die meisten Besucher gezielt hierher, auch aus dem Saarland. „Die deutschen Besucher schätzen es, direkt in der Brauerei ihr Bier zu trinken, sich mit dem Brauer darüber zu unterhalten“, sagt er. „Die Deutschen haben eine echte Bierkultur, in Frankreich fängt es erst gerade an.“