Barkeeper stirbt nach Kopfschuss in Metz : Barbesitzer stirbt beim Hantieren mit einer Pistole

Barkeeper stirbt nach Kopfschuss in Metz

Metz () Im Metzer Stadtteil Borny ist ein Restaurant- und Barbesitzer vor kurzem gestorben, nachdem er sich mit seiner eigenen Waffe in den Kopf geschossen hat. Das berichtet die regionale Zeitung „Le Républicain Lorrain“.

Demnach habe der Mann eine Automatikpistole hinter dem Tresen aufbewahrt, um sich in einem Notfall zu schützen. Die habe am späten Abend ein Stammkunde entdeckt und den 47-jährigen Gastronomen zur Rede gestellt. Um den Gast zu beruhigen und ihm zu beweisen, dass die Pistole gesichert war und davon keine Gefahr für ihn ausgehen würde, habe der Barbesitzer hinter der Theke mit der Waffe hantiert. Er hielt sie gerade an seine Schläfen, als er vor den Augen des Kunden den Schuss versehentlich auslöste.