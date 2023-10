Im Metzer Centre Pompidou Ballroom-Szene feiert Voguing-Ball in Metz

Wer die Netflix-Serie „Pose“ mag, kann am kommende Wochenende Stars der französischen Ballroom-Szene in Aktion erleben. Und zwar in Metz. Dann findet im Centre Pompidou der „Black and Gold Function Ball“ statt. Dabei dreht sich alles ums Voguing – einen Tanzstil, der seit den 1920ern in den USA existiert und in den 70ern in New York von queeren People of Color in New York weiterentwickelt wurde.