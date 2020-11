An diesem Wochenende : Ballet de Lorraine tanzt im Streaming auch für daheim

Foto: dpa/Danny Lawson

Nancy/Porto Das „Ballet de Lorraine“ aus Nancy bietet seinen Auftritt in Portugal als Streamingereignis an. Geboten wird eine Hommage an Merce Cunningham, einen der Väter des zeitgenössischen Tanzes.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sophia Schülke

Die Tänzer des Lothringer Ballets an diesem Wochenende ins Wohnzimmer holen und dabei die Kunst unterstützen: Möglich macht es ein Streamingereignis, welches das „Ballet de Lorraine“ in Zusammenarbeit mit dem Théâtre Rivoli in Porto online anbietet. Das Ensemble aus Nancy befindet sich gerade auf Kurz-Tournee in der portugiesischen Stadt.

Auf dem Programm steht eine Hommage an Merce Cunningham (1919-2009), einen der Väter des zeitgenössischen Tanzes. Das Ballet tanzt mit „Rainforest“ und „Sounddance“ zwei Stücke aus seinem Repertoire, zudem ist „For Four Walls“ von Petter Jacobsson und Thomas Caley angekündigt. Das Werk ist eine der ersten Zusammenarbeiten von Cunningham mit dem Komponisten John Cage.