Frankreichweite Abstimmung Das beliebteste Monument Frankreichs: Bahnhof von Metz wieder im Rennen

Der Bahnhof von Metz steht in der Vorauswahl für den jährlichen Wettbewerb „Monument préféré des Français“ des Fernsehsenders France 3. Gesucht wird das beliebteste Denkmal Frankreichs, das Moderator Stéphane Bern in der Sendung vorstellen wird. Im vergangenen Jahr gewann der ehemalige Transatlantische Hafenbahnhof von Cherbourg – das größte Gebäude, das in den 1930ern in Frankreich im Stil des Art Déco erbaut wurde und in dem heute das „Cité de la Mer“-Museum untergebracht ist.