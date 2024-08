Ingenieurskunst aus Grand Est Autonomes Kabinenfahrzeug: Wissenschaftler testen „Urbanloop“ bei Olympia in Paris

2017 tüftelten Ingenieurstudierende der Universität Nancy unter Leitung ihres Informatikprofessors Jean-Philippe Mangeot an einem neuartigen Verkehrsmittel, das eine saubere Alternative zum Autoverkehr bieten könnte. Herauskam der „Urbanloop“: ein kleines, leichtes und autonomes Kabinenfahrzeug, das mit einem Taxi vergleichbar ist, auf Schienen fährt, bis zu 75 Kilometer pro Stunde schnell sein kann und an Umweltfreundlichkeit viele andere Verkehrsmittel in den Schatten stellt.