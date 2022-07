Auch deutsche Autofahrer betroffen : Achtung im Frankreich-Urlaub: In diesen Städten gilt die französische Umweltplakette Crit‘Air

Die Umweltvignette kostet 4,51 Euro, wenn sie nach Deutschland verschickt werden soll. Das Bußgeld 68 Euro, wenn man ohne sie erwischt wird. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Straßburg/Metz/Reims/Paris Wer mit dem Auto nach Frankreich fährt, braucht in manchen Städten die französische Umweltplakette Crit‘Air. Welche Städte dies sind, ab wann auch Metz dazu zählt und warum die deutsche Feinstaubplakette nicht reicht.

In Frankreich haben inzwischen 13 Metropolen und Städte feste Umweltzonen eingerichtet, für die Autofahrerinnen und Autofahrer die Crit‘Air-Vignette benötigen. Wenn in den vergangenen Jahren die Vignette in vielen Orten Frankreichs nur bei Feinstaubalarm benötigt wurde, ist sie seit der Einrichtung von festen Umweltzonen (Zone à Faibles Émissions mobilité) nun in mehreren Ballungsräumen Pflicht – und zwar ganzjährig. Betroffen sind Paris, der Großraum Paris, die Metropolen Grenoble und Lyon, Montpellier-Méditerranée, Toulouse, Toulon-Provence-Méditerranée, Rouen-Normandie, Nice Côte d'Azur und Saint-Étienne. Das teilt das Zentrum für Europäischen Verbraucherschutz in Straßburg mit.

Die Crit‘Air-Pflicht gilt auch für Autofahrerinnen und Autofahrer aus dem Ausland. Die Plakette kann über die Internetseite des französischen Umweltministeriums bestellt werden. Auch auf Deutsch. Die Vignette selbst kostet 4,51 Euro, wenn sie nach Deutschland verschickt werden soll. Und Achtung, wer in der Region Grand Est unterwegs ist: Die Vignette braucht es auch in der Eurometropole Straßburg und in Reims. Ab September 2022 gilt die Plakettenpflicht übrigens auch in der Metropole Aix-Marseille. Bis Anfang 2025 soll es in allen Großräumen mit mehr als 150000 Einwohnern feste Umweltzonen geben. Das betrifft rund 40 Städte ­– darunter auch Metz im ans Saarland grenzenden Département Moselle.

Wer ohne Crit‘Air-Vignette erwischt wird, muss derzeit ein Bußgeld in Höhe von 68 Euro zahlen. Für Fahrzeuge mit hohem Schadstoffausstoß werden nach und nach, je nach Crit‘Air-Kategorie, Fahrverbote eingeführt. Eine Plakettenpflicht sowie Fahrverbote gelten weiterhin bei Luftverschmutzungsalarm.

In der Eurometropole Straßburg ist die Vignette seit Januar 2022 ganzjährig Pflicht, wobei Fahrzeuge mit Crit‘Air-Vignette 5 nicht mehr fahren dürfen. Sanktioniert wird aber erst ab Januar 2023. Wird in Straßburg ein Feinstaubalarm ausgerufen, gelten in den ersten drei Tagen Geschwindigkeitsbeschränkungen. Ab dem vierten Tag dürfen nur noch Fahrzeuge mit der Crit‘Air-Plakette 0, 1 und 2 fahren. Einige Autobahnabschnitte sind davon aber ausgenommen. Elsass-Reisende, die bei Feinstaubalarm per SMS oder E-Mail informiert werden wollen, können sich bei der Stadt Straßburg registrieren (https://demarches.strasbourg.eu/proprete/inscription-alerte-pollution/). Die Registrierung ist auch auf Deutsch möglich.

Das Zentrum für Europäischen Verbraucherschutz (ZEV) setzt sich seit einigen Jahren für eine gegenseitige Anerkennung der Umweltplaketten in der deutsch-französischen Grenzregion ein. Gelungen ist dies auf deutscher Seite, wo die französische Crit‘Air-Vignette in Karlsruhe, Freiburg und Pfinztal akzeptiert wird. Auf französischer Seite werde aktuell über die Anerkennung der deutschen grünen Umweltplakette im Grenzgebiet diskutiert, so die ZEV.