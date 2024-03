Kultur nahe der Saar-Grenze „Von nationalem Interesse“: Diese drei Ausstellungen in Grand Est lobt sogar Paris

Saargemünd/Colmar/Nogent-sur-Seine · Drei neue Ausstellungen in der Nachbarregion Grand Est sind so bemerkenswert, dass sie ein Lob aus Paris bekommen. Darunter eine Ausstellung in Saargemünd, die auch deutsch-französische Geschichte spiegelt. Und im Elsass gibt es mit Cranach und Co. bald altdeutsche Meister der Extraklasse.

25.03.2024 , 14:39 Uhr

Das berühmte „Fox Trott“-Geschirr von dem deutschen Designer Ludwig Hohlwein ist „von nationalem Interesse“ von Frankreich – so wie zahlreiche weitere Stücke des regionalen Tischgeschirr-Kunsthandwerks, die in diesem Jahr in Saargemünd gezeigt werden. Foto: Musées de Sarreguemines