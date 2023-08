Kultur-Tipp in Metz Ausstellung über Videospiele in Metz: Endlich zocken im Museum - oder?

Die Ausstellung „Worldbuilding“ zeigt Videospiele und Videospielen aus einem anderen Blickwinkel. Links das Video „She Puppet“ um eine philosophierende Lara Croft von Peggy Ahwesh, rechts das gemütliche Videospiel „Pastoral“ von Theo Triantafyllidis.

Foto: Courtesy de la Julia Stoschek Foundation, Berlin/Düsseldorf, de l‘artiste et de Electronic Arts Intermix (EAI), New York Courtesy de l‘artiste et de The Breeder Gallery, Athènes/Centre Pompidou-Metz / Marc Domage / 2023 / Exposition Worldbuilding