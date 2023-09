Figuren aus Biskuitporzellan Sarrebourg zeigt weißes Gold aus lothringischen Manufakturen

Wie detailreich viele dieser Stücke gearbeitet wurden, verdeutlicht die Ausstellung „L’éclat du blanc“ im Museum des Sarrebourger Landes in Sarrebourg. Noch bis zum 31. Oktober wird dabei lothringisches Biskuitporzellan aus dem 18. Jahrhundert gezeigt. 49 Exponate stammen aus dem ehemaligen Herzogspalast und heutigem Lothringer Museum in Nancy, und 18 aus der Manufaktur Niderviller, deren Objekte in den Sammlungen des Sarrebourger Museums aufbewahrt werden.